Persoon bekneld onder tram op Hoefkade

Er werd een traumahelikopter opgeroepen voor extra hulpverlening, maar die was volgens een politiewoordvoerder niet meer nodig. De persoon is onder de tram vandaan gehaald en werd direct nagekeken in een ambulance. Zijn verwondingen vielen mee en hij hoefde daarom niet naar het ziekenhuis.



De weg is korte tijd afgezet geweest. Ook het tramverkeer dat over de Parallelweg gaat, is tijdelijk stil gelegd.



