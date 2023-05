Persoon gestoken en meerdere gewonden bij grote vechtpartij, ME grijpt in en feestlocatie ontruimd

met videoNabij zalencentrum Event Plaza aan de Lange Kleiweg in Rijswijk is zondagmiddag een enorme vechtpartij uitgebroken tussen verschillende groepen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt en één persoon is neergestoken. Het zou gaan om een evenement dat honderden mensen trok en georganiseerd is door in Nederland woonachtige Eritreeërs.