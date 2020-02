Persoon gewond bij woningbrand ‘door kaars’ in Wassenaar

De brand brak rond 12.30 uur uit in een portiekwoning op de derde etage. Meerdere brandweerwagens en het traumateam werden opgeroepen. De traumahelikopter werd later weer geannuleerd.



De brand zelf viel mee en was snel onder controle. Het slachtoffer is na behandeling in de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



De brandweer heeft de woning geventileerd. De omliggende woningen zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide.