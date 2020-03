Persoon gewond door aanrijding op het Hildebrandplein

Minoes, zeepoes, Siepie of kat van ome Willem: Annie M.G. Schmidt was zelf ook liever poes dan dame

29 februari Katten: voor de één een plaag, voor de ander het summum van aanbidding. Het Kinderboekenmuseum in Den Haag zet de eigenzinnige viervoeter in de voorjaarsvakantie uitgebreid in het zonnetje. Poezen en katers vormen dan ook een essentieel onderdeel in de kinderliteratuur.