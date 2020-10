Persoon gewond geraakt bij ongeval tussen auto en vrachtwagen in Den Haag

Van wieg tot graf Als 11-jarige nam Agaat de moederrol over, ze troostte en voedde haar broertjes en zusjes op

28 oktober Agaat was te onschuldig om achter de tap van de Bonte Haas te staan. Met verhalen van mannen met een slok op had ze niets. Met kinderen had ze des te meer. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Agaat Holtkamp-Brabander (28 september 1932 – 11 september 2020).