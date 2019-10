Persoon gewond na ongeval op het Plein in Den Haag

Paagman opent filiaal in Mall: 'Ambities van centrum sluiten goed aan bij die van ons als boekhandel’

13:19 De Haagse boekhandel Paagman opent begin 2020 een nieuwe winkel in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. Na filialen in de Frederik Hendriklaan, de Lange Poten en de Choorstraat in Delft wordt dit de vierde winkel voor Paagman.