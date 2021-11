Persoon neergestoken in wooncomplex Haagse Newtonstraat, slachtoffer zwaargewond

Hoe Den Haag in een diepe wooncrisis verzeild raakte: megalomane bestuur­ders en enorme bevolkings­groei

Met duizenden tegelijk gaan woningzoekenden de straat op om te demonstreren tegen de grote ellende op de huizenmarkt. Na Amsterdam en Rotterdam is vandaag Den Haag aan de beurt. Hoe kan het dat de woningnood in stad en land nu zo extreem is? ,,De wooncrisis is een drama in drie bedrijven.”

9:04