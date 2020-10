Persoon overleden in woning Oudemansstraat: Forensische Opsporing doet in witte pakken onderzoek

video Rechts-extremisti­sche beweging NVU en tegenbewe­ging Movement X demonstre­ren in Den Haag

4 oktober De rechts-extremistische beweging Nederlandse Volks-Unie (NVU) heeft vanmiddag gedemonstreerd op de Koekamp in Den Haag. Er was veel politie op de been. Beweging Movement X was ook in Den Haag aanwezig voor een tegendemonstratie op het Korte Voorhout.