Persoon raakt lichtgewond bij ‘steekincident’ in Laak

Vijf meldingen van te harde muziek in 24 uur tijd: bewoner Laak krijgt vier boetes en is geluidsbox kwijt

11:24 Een bewoner van het Haagse Laakkwartier heeft dit weekend vier boetes gekregen nadat hij in 24 uur tijd tot vijf keer toe de politie aan de deur had na klachten over zijn te harde muziek. De politie heeft zijn geluidsbox na de herhaalde waarschuwingen én boetes in beslag genomen.