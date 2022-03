Persoon uit woning gehaald bij brand in Haagse Geleenstraat

Bij aankomst van de brandweer werd niet direct duidelijk waar het brandadres was, dus schaalde de hulpdienst op en liet een tweede tankspuitwagen komen. Brandweerlieden zijn met een ladder het gebouw opgeklommen en niet veel later werden de vlammen gevonden.



,,De brand was door onbekende oorzaak ontstaan in het plafond op de eerste etage”, legt een woordvoerder van de brandweer uit. ,,Een persoon is uit de woning gehaald en er is niemand gewond geraakt.”



De straat, aan de kant van de de Weteringkade, werd tijdelijk afgesloten vanwege de bluswerkzaamheden.