Persoon zwaargewond door schietpartij in Laakkwartier

Wat er precies heeft plaatsgevonden is nog niet bekend. Wel is bekend dat er inmiddels een traumahelikopter is geland bij voetbalvereniging Laakkwartier. Veel zwaarbewapende politieagenten in kogelwerende vesten zijn in de omgeving op de been. De woordvoerder van de politie kan niet vertellen of er nog naar daders wordt gezocht.