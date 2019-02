Persoonlijke eigendommen toch terug na gasexplosie

Elf containers met puin zijn na de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat eind januari afgevoerd. Hoewel verzekeringstechnisch alle meubels, kledingstukken en andere persoonlijke eigendommen niets meer waard waren, heeft de gemeente toch op verzoek van de bewoners alle spullen opgeslagen. Er konden namelijk nog foto’s documenten, knuffels of sieraden tussen zitten.



Op 18 februari, nadat het politieonderzoek was afgelopen, werden de containers vrijgegeven. Daarna is een sorteerploeg aan de slag gegaan om het puin van de persoonlijke eigendommen te scheiden. Afgelopen vrijdag was het uitzoekwerk achter de rug.



De bewoners die hun huizen verwoest zagen, hadden ondertussen lijstjes gemaakt met spullen die zij terug hoopten te vinden. De teruggevonden eigendommen werden op het stadsdeelkantoor Laak aan de hand van deze lijsten gesorteerd per woning. Gistermiddag mochten de bewoners deze ophalen. Het ging totaal om enkele honderden voorwerpen uit de drie woningen: onder meer mobiele telefoons, identiteitsbewijzen, foto’s, sieraden, cd’s, tassen en kleding.



