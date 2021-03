Peter (93), met krachtige handen en een zacht hart, vond een nieuwe manier van ademen uit

Van wieg tot graf Ineke verwende haar broertje zo met snoep, dat hij extra moest werken om tandarts te kunnen betalen

3 maart Ze was de rots in de branding van zeven staatssecretarissen op Defensie. Als een waakhond beschermde ze haar ‘stas’. Van sterren en strepen op de mouw was ze niet onder de indruk. In de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Ineke de Jager (12 juli 1941 – 26 januari 2021)