Peter Bos (HSP): 'Liever geen fractieleider na maart'

Bos wil weer op de kieslijst van de Haagse Stadspartij (HSP), maar gaat niet voor het fractieleiderschap: ,,Liever niet, nee. Ik zou het goed vinden om het stokje door te geven. Het is een enorme extra ballast, het vergt heel veel tijd. Maar goed: we zullen na de verkiezingen van maart kijken hoe het loopt.''

Als fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij heeft Bos geen makkelijke klus. De HSP zit voor het eerst in het stadsbestuur - en dat wringt geregeld. Bos dient als stootkussen voor aan de ene kant zijn fractie, een groep vrijzinnige en anarchistische HSP-raadsleden, en aan de andere kant de collega's van de overige collegepartijen.

Bont

Die eisen coalitiediscipline, terwijl de HSP'ers juist graag ruimte nemen voor een eigen koers. Dat leidde al vaker tot crises in het stadhuis: ,,We willen zoveel mogelijk ruimte pakken, maar je voelt ook dat de coalitie heel kwetsbaar is en dat je het niet te bont moet maken, ervoor moet zorgen dat de boel bij elkaar blijft. Dat is een voortdurende strijd.'' En mentaal 'een heel zware last'. In een interview met deze krant vertelde Bos vorig jaar over de bijzondere positie van de HSP in het college.

Quote We willen zoveel mogelijk ruimte pakken, maar je voelt ook dat de coalitie heel kwetsbaar is en dat je het niet te bont moet maken HSP-fractievoorzitter Peter Bos

Daarom is het tijd voor vernieuwing, vindt Bos. Zelf opteert hij voor een plek in de top-5. Vlak voor de zomer was hij er niet zeker van of hij wel raadslid wilde blijven. ,,Ik heb heel erg getwijfeld. Ik voelde me fysiek niet zo sterk toen. Maar ik ben goed tot rust gekomen in de vakantie, en ik heb er nu ook veel meer lol in.'' Wat gaf de doorslag? ,,Het werk geeft heel veel voldoening, we kunnen dingen veranderen in de stad, het is zo dynamisch.''

De Stadspartij was een van de grote winnaars bij de verkiezingen in 2014: de HSP steeg van 2 naar 5 zetels, mede dankzij een krachtige anti-campagne tegen het Spuiforum. Bos heeft vertrouwen in de uitslag in maart: ,,Als mensen een beetje verder willen kijken dan het cultuurcomplex, wat ik trouwens ook prima kan verdedigen, dan komt het allemaal goed.''

De concept-kandidatenlijst van de HSP komt binnenkort. Lijsttrekker is wethouder en boegbeeld-van-het-eerste-uur Joris Wijsmuller.

Petitie voor Oudshoorn

'Luis in de pels' Joeri Oudshoorn dreigt laag op die lijst te komen, blijkt uit een online petitie die is gestart om de 'coalitiepitbull' op plek drie te krijgen. ,,Oudshoorn heeft plek negen gekregen, daar zijn wij het mee oneens'', schrijft de initiatiefnemer. ,,Joeri Oudshoorn is een gedreven politicus met het hart op de goede plek. Joeri op plek negen zetten is het DNA van de partij verloochenen.''



Oudshoorn staat bekend als een vasthoudend raadslid. Hij leest alle stukken tot in het kleinste detail en aarzelt niet om wethouders - ook zijn partijgenoot Wijsmuller - op het matje te roepen over de verkeerde komma op pagina 134 van de derde bijlage. ,,Ik ben heel blij met hem'', zei Bos eerder in deze krant.