Peter Develing senior kan niet zonder zijn familievereniging

De vader van Peter Develing senior was in 1936 betrokken bij de oprichting van de van oorsprong protestantse voetbalclub. ,,Volgens verhalen van mijn moeder althans. Duidelijk is dat Loosduinen een echte familievereniging is.

,,Vier broers, drie neven (onder wie Stefan, de huidige penningmeester, red.), mijn zoon en vier nichtjes spelen of speelden bij Loosduinen. En er zijn er nog meer. Afgelopen seizoen was er zelfs iemand van de vierde generatie voor de club actief. Na de familie Molenkamp zijn wij denk ik de grootste familie die voor Loosduinen actief was.''

Reünie

Een bezoek aan de Haagse vereniging had daardoor veel weg van een familiereünie. ,,Ik voetbalde samen met familieleden, maakte een praatje langs het veld. Als je zo lang lid bent van een club dan wordt het een deel van je leven.''

Nu een groot gedeelte van zijn verwanten niet meer voetbalt, heeft Develing senior andere redenen om op zijn elektrische fiets naar sportpark Madestein af te reizen. ,,In de eerste plaats natuurlijk om bezig te blijven. En als mijn club daarbij gebaat is, dan is dat helemaal mooi. Daarnaast trekt de gezelligheid natuurlijk ook. Naar het eerste elftal kijken en 's avonds kaarten blijft leuk.''

Develing is op een uitstapje van drie jaar bij Postduiven na, vijftig jaar lid van de Loosduinse vereniging. ,,Ik ben een Loosduiner, geen Hagenaar.'' In die vijf decennia was hij scheidsrechtersrapporteur voor de KNVB, scheidsrechter en jeugdleider. Zijn vrouw Ria stond dertien jaar achter de bar bij de zaterdag-vierdeklasser.

Quote Ik veeg de paden, zet de koffie klaar voor onze wandelclub en maak keuken en wc's schoon Peter Develing senior

Develing senior, lid van verdienste, erelid en houder van de Haagse stadspenning, houdt zich tegenwoordig bezig met de keuken, schoonmaken en onderhoud van het terrein. En legt daarvoor drie keer in de week om zeven uur 's ochtends de 1.700 meter van huis naar de club af. ,,Ik veeg de paden, zet de koffie klaar voor onze wandelclub en maak keuken en wc's schoon.''

De voormalig medewerker van de plantsoenendienst, die ook actief was in de glas- en tuinbouw, zet zich niet alleen voor zijn voetbalclub vrijwillig in. Voormalig speler van het eerste elftal en lid van de onderhoudsploeg Koos Groenevelt werd in 2015 getroffen door een herseninfarct, maar kan regelmatig rekenen op een bezoekje van Develing senior. Uiteraard worden dan de prestaties van het eerste elftal besproken.

Hoe gaat het in z’n werk?

