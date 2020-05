Peter en Saskia hebben meer tuin dan huis, terwijl dat al heel wat is

Het stel kocht de woning in de Hoekwaterstraat in 2007. Zoon Pim was net een half jaar, dochters Malou en Lotte moesten nog geboren worden. ,,We woonden in Delft, in een klein flatje. We hadden nestdrang, wilden groter wonen”, vertelt Saskia. Ze keken in Den Haag (te duur) en Delft (te kleine huizen), maar het werd uiteindelijk Voorburg (waar voor je geld). ,,We wilden graag ruimte, en een tuin. Echt heel actief waren we nog niet op zoek, je zou het bijna lui kunnen noemen. Zo van: open dag? Zullen we kijken? Heel nonchalant. En toen bleek het een superleuk huis, met een gigantische tuin. We dachten eerst dat-ie van twee huizen was.”