Peter geeft huis en haard op voor nomadisch bestaan in camper: ‘Ik wil werken en reizen tegelijk’

Peter kocht het huis aan de Vinkelaan in Wassenaar in 2005 met zijn toenmalige vriendin. Hij woonde nog in Den Haag maar werkte als personal trainer veel in Wassenaar en koos er uiteindelijk voor om zowel in Wassenaar te werken als te wonen. ,,We waren niet heel specifiek ergens naar op zoek. Mijn vriendin fietste een keer dit straatje in en vond het meteen heel leuk. Op het raam was een klein briefje geplakt dat het te koop stond. Na enig contact met de eigenaren konden we het kopen. Het is een heel karakteristiek huis waar je snel verliefd op wordt.”