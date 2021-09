Peter Hendrikx: ‘Als het goed gaat in Amare, dan profiteert de hele stad mee’

Peter Hendrikx deed de toneelacademie in Maastricht, werkte als regisseur en was directeur van een kunstenwerkplaats voor jongeren in het Belgische Hasselt. Zijn kennis en kracht zitten in het bij elkaar brengen van mensen en ideeën. Als zzp’er in Amare brengt hij bewoners van het gebouw, gemeente en culturele instellingen elders in de stad met elkaar in contact.