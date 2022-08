Peter Tuinman, acteur in ruste die blij rondzwerft: ‘Ellendige coronaperiode is mij bespaard gebleven’

Wie aan Peter Tuinman denkt, denkt vermoedelijk al snel ook aan Friesland. Hij is er geboren en hij is er opgegroeid. Hij ontdekte er de acteur in zichzelf en hij speelde zelfs nog eens de hoofdrol in een Friestalige speelfilm: De Dream. Maar op een terras aan het Lange Voorhout, in de schaduw van een lindenboom, draait hij er niet omheen dat hij zich alweer heel wat jaren helemaal op zijn plek voelt in Den Haag: ,,Onlangs realiseerde ik me dat het alweer 25 jaar geleden is dat ik hier aankwam. En ik zal je zeggen: het moet raar lopen, wil ik hier ooit nog weggaan.’’