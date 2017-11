Petitie gestart om moord op Iraanse activist

De petitie schrijft het parlement, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie direct aan. Opheldering over de moord is wat de initiatiefnemers willen. Ten eerste vinden ze dat het Nederlandse parlement en het ministerie van Justitie en Veiligheid een officieel statement moeten maken over de moord op Mola Nissi. Ten tweede willen ze dat er een transparant onderzoek wordt gedaan naar de moord. Verder zijn ze van mening dat de verantwoordelijken voor de moord voor de rechter moeten worden gesleept. Het vierde punt is dat de initiatiefnemers vinden dat Nederland waarschuwingen van Ahwazi-activisten serieus moeten nemen. Mola Nissi zou al meerdere keren aan de politie hebben laten weten dat hij bedreigd werd en werd niet gehoord, zo stellen de initiatiefnemers. Als laatste willen ze dan ook dat die activisten beschermd moeten worden om toekomstige misdrijven te voorkomen. Inmiddels is de petitie al bijna 200 keer getekend.

Klaarlichte dag

De 52-jarige Ahmad Mola Nissi werd op 8 november op klaarlichte dag in Bezuidenhout doodgeschoten. Nissi was oprichter en leider van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). Dat is een kleine, militante groepering die sinds 1999 strijdt voor onafhankelijkheid van de Iraanse regio Khuzistan, die ze zelf Ahwaz noemen. De ASMLA stelt dat het 'een politieke liquidatie is'.