Petitie met 106.000 handtekeningen om kinderen uit Griekse kampen naar Nederland te halen

Bar weinig coronazor­gen in Haagse besmet­tings­haard: ‘Ben ik banger? Nee. Voorzichti­ger? Ja’

27 september Ook in Den Haag laait het coronavirus weer op. En nergens heftiger dan in stadsdeel Centrum. Maar angst is een slechte raadgever, vinden bewoners en bezoekers. ,,Je moet gewoon je verstand blijven gebruiken.’’