Petitie om Bronovo en Antoniushove te behouden

Het nieuws dat deze krant gisteren bracht over mogelijke sluiting van het Bronovo, is in de regio niet in goede aarde gevallen. Zo is er een petitie gestart om de dreiging van de gesloten deuren tegen te gaan. ‘Het streven van de directie zou zijn om alleen een groot ziekenhuis over te houden.’ Het HMC Westeinde. Maar, zo stelt initiatiefnemer Bart Bakker, juist dat ziekenhuis heeft geen goede naam. ‘Te massaal, te onpersoonlijk, lange wachttijden. Juist daarom is iedereen zo blij met Bronovo en Antoniushove.’