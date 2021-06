Petitie om natuur in Meijendel te beschermen tegen recreanten: ‘Ook toekomstige generaties moeten nog kunnen genieten’

Werkgroep ‘Hart voor Meijendel’ is een petitie gestart om de natuur in het gebied te beschermen. De werkgroep is bang dat de natuur te lijden heeft onder de steeds groter wordende groep recreanten.

De petitie is gericht aan de gedeputeerde staten van Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Katwijk en Wassenaar. Eerder stuurde de werkgroep al een brandbrief over de kwestie. Woordvoerster Adrienne d’ Engelbronner: ,,We hebben gesproken met lokale en provinciale politici en diverse natuurbeschermingsorganisaties, die onze zorgen met ons delen en ons willen steunen. Sinds de komst van het Monkeybos en corona groeide het aantal recreanten van 900.000 naar 1,5 miljoen. Deze aantallen kan dit kwetsbare Natura2000 gebied niet aan. We moeten iets doen om het volume te beperken, anders blijft er van de natuur niets over. De natuur moet weer op één".

Duinwaterbedrijf Dunea wil een Parkpoort maken in Meijendel. Een Parkpoort is een entree tot Nationaal Park Hollandse Duinen, met een informatiepunt waar verhalen over Hollandse Duinen worden verteld. d’ Engelbronner: ,,We vragen bestuurders om passende maatregelen te nemen om dit natuurgebied voor achteruitgang te behoeden en te beschermen, zodat ook toekomstige generaties nog kunnen genieten van de natuurwaarden van dit gebied.‘’

De afgelopen maanden werd het op mooie dagen al snel druk bij natuurgebied Meijendel. Vooral tijdens de coronacrisis, met weinig anders te doen dan wandelen. En die coronawandelaar banjert lekker door en trekt zich niet zo veel aan van hekken en borden. Met als gevolg: soms al onherstelbare schade aan de natuur. In februari van dit jaar zei boswachter Leo Loijenga in een interview met deze site over coronawandelaars: ,,Het is niet voor niets dat er maar tweehonderd bezoekers in sommige gebieden mogen komen. Maar als mensen eenmaal voor het hekje staan, lopen ze gewoon door.”

