Petitie om 'racebaan' een halt toe te roepen

Nieuwe N211 geeft energie – letterlijk én figuurlijk

11:48 ‘De N211 geeft energie’. Dit kan in de meest letterlijke zin worden opgevat: zo wekt de weg energie op die nodig is voor de verlichting, repareert het asfalt zichzelf en groeit er biobrandstof in de berm. Maar ook figuurlijk: het project is nog niet afgelopen en Kees Bergen, de projectleider, kan niet wachten tot de volgende. ,,Ik haal hier echt energie uit.”