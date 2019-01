Petitie voor behoud Bronovo ruim 29.000 keer ondertekend

De initiatiefnemers startten de petitie omdat de toekomstplannen voor de ziekenhuizen tot grote onrust zouden zorgen in de gemeenten rond de instellingen. ,,Tienduizenden mensen hebben aangegeven de ziekenhuizen in hun huidige vorm te willen behouden. Het gaat alles bij elkaar om een gebied van 1.4 miljoen inwoners”, stelt petitiestarter Bart Bakker.



,,Dit is een duidelijk signaal”, reageerde Bruins bij het in ontvangst nemen van de petitie. ,,Ziekenhuizen zijn organisaties die inwoners enorm belangrijk vinden. Als er iets verandert in de ziekenhuiszorg in jouw buurt, dan wil je daar alles over weten.” Volgens hem is dan ook communicatie vanuit het ziekenhuis belangrijk. Hij heeft daar naar eigen zeggen over gesproken met het HMC. Op 24 januari laat het ziekenhuis weten hoe de toekomst eruit ziet. Waarschijnlijk gaat Bronovo over drie jaar dicht.



