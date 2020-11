Petra en Diaan onder schot gehouden in eigen huis door nepagent: ‘Het leek of ze wisten dat er een kluis was’

Geen meubel staat meer op de plek in het huisje van Diaan (57) en Petra (63) in het Haagse Bezuidenhout. De bank verschoof ze naar de andere kant van de kamer. Kasten werden tegen een andere muur gezet. Zelfs de spulletjes in de keukenkasten kregen een andere plek. ,,We hebben zelfs even gedacht om te verhuizen”, zegt Petra. ,,Maar in principe kan het overal gebeuren”, verklaart Diaan de keus om dit plan ook weer te laten varen. Petra: ,,Daarom hebben we alles in huis omgedraaid. Het belangrijkste is dat we in elk geval vanaf de bank niet meer naar de hal en de voordeur kijken. Vreselijk.”