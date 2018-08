Petra van Paassen sleurt luie Hagenaars van bank: 'De eerste stap ontbreekt'

Wat doe jij om Hagenaars uit de luie stoel te krijgen?

De wil om te bewegen is er vaak wel, maar die is niet altijd sterk genoeg. Daarom is er iets extra nodig dat ze aan sporten verbindt. Ik merk dat mensen sporten en bewegen leuker vinden wanneer ze dat in groepsverband kunnen doen. Daarom bied ik groepswandelingen aan bij buurthuizen in Den Haag. Anderen missen juist de discipline om te sporten. Daar heb ik ook een oplossing voor.

Ga je mensen dan letterlijk van de bank af slepen?

Dat nog net niet, maar ik bied wel aan om vaste tijden af te spreken en mensen persoonlijk op te halen. Het is dan moeilijk nee zeggen, wanneer ik in mijn sportkleding voor de deur sta.

Waarom beweegt Den Haag zo weinig?

In een grote stad als Den Haag wordt al snel naar de sportschool gekeken als de uitgewezen plek om te sporten. Onterecht, want veel sportschoolabonnementen worden zelden of nooit gebruikt.

Wat is dan de uitgewezen plek in de stad om te sporten?

Eigenlijk zijn alle routes die je in de buitenlucht doet ideaal. Naast het opdoen van conditie en het leren kennen van mensen, leer je ook nog eens nieuwe dingen over jouw buurt.

Wat is de route in Den Haag die mensen laat zien hoe leuk bewegen in de buitenlucht is?