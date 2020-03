Petris (22) hoestte een agent onder en moet twee maanden de gevangenis in

Den Haag hangt vol met Haagse Harry’s: ‘Het voetbal staat stil, de doeken gaan door’

17:07 Een spandoek als steunbetuiging, in tijden van corona zie je ze niet in de voetbalstadions maar duiken ze op in het straatbeeld. Helemaal in Den Haag, waar ADO-fans de stad vol hangen met Haagse Harry’s en opbeurende teksten.