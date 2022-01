Pfff, eerst de één naar de teststraat, week later weer de ander, huilend

Vorige week heb ik in m’n piepzak gezeten toen je voor de tweede keer met coronaklachten naar de GGD-testlocatie moest. M’n hart brak toen ik op mijn mobieltje een foto kreeg van jou, onderweg op zo’n tienerstepje. Je moeder had de foto snel gemaakt toen ze achter je liep. Gelukkig kregen je ouders de andere dag al de uitslag dat je negatief was getest.



Niks had me meer blij kunnen maken. Je kon weer naar school waar jij en de andere leerlingen een mondkapje dragen als jullie naar een ander lokaal moeten. M’n zorgen waren voorbij. Tot je moeder gisteren via Facetime belde en ik naast haar het betraande gezicht van Chloë zag. Net als jij had ze koorts, hoofd- en buikpijn en hoestte ze erg. Ze moest thuis blijven en ook worden getest in dezelfde GGD-locatie. Maar ook haar uitslag was negatief. Beter kon mijn thuiswerkdag niet beginnen.