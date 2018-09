Philip Akkerman werkt mee aan spandoek ADO

Hagenaar Philip Akkerman zegt al jaren de thuiswedstrijden van ADO te bezoeken zonder dat hij verstand heeft van voetbal. ,,Ik kom voor de sfeer in het stadion. De grappen en grollen van de supporters en het gejuich en geschreeuw om mij heen. En dan die schitterende spandoeken die een paar keer per jaar in het stadion te bewonderen zijn. Dat is uniek in de wereld. Dat gebeurt nergens op die schaal. Grandioos. Wat een kunstenaars!''