Pianiste Iris Hond organiseert kerstmaaltijd voor 500 daklozen: ‘Ik weet hoe het is om nergens thuis te zijn’

Auto in de fik op Paradijs­straat in Voorburg

10:35 Een auto is vannacht op de Paradijsstraat in Voorburg in brand gestoken. De brandweer heeft het voertuig geblust, maar de auto was niet meer te redden. Volgens calamiteitensite District8 trof de politie bij onderzoek in een straat verderop een bestelbus aan waar ook een brandpoging bij was gedaan.