Pianiste tovert lichtshow op Kurhaus

Met een prachtige combinatie tussen lasers en klassieke pianomuziek was het Kurhaus gisteravond voor de eerste keer het decor voor Keys of Light. Vijftien avonden lang is er een interactieve piano-installatie te zien op het gebouw. Anke Prevoo deed gisteren de aftrap en speelde de sterren van de hemel en de lichtjes op het Kurhaus. ,,Iedere toets van de vleugel staat in contact met het licht op de buitenkant, waardoor je mooie lichteffecten krijgt.”