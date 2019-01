Pianoman zoekt zoveel mogelijk mondharmonica's

Zomaar? ,, Nee, niet zomaar. Met ons evenementenbureau zitten we achter het dubbelconcert van Tim Akkerman en Alexander Broussard in het Zuiderstrandtheater, op 22 juni. Waar Tim nummers speelt van zijn idool Bruce Springsteen en waar Alexander komt met The Billy Joel Experience.‘’ Hoeveel mondharmonicaspelers zijn nodig om het door te laten gaan? ,,Het gaat sowieso door, ook al komen er maar 100. Maar wie weet worden het er wel 1000.''

Zoveel mondharmonicaspelers zijn er in de regio. ,,Ten eerste: ze mogen overal vandaan komen. Ten tweede: ook beginners zijn welkom. We geven op de dag zelf eerst een workshop. Wie nooit heeft gespeeld, krijgt heus dat deuntje snel onder de knie.''

Helpt het wel als mensen een mondharmonica meenemen?

,,Haha, ja, dat zou wel fijn zijn. En nu we het daar toch over hebben: het moet een mondharmonica zijn die in C is gestemd.''