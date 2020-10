Piegen, meleur en muilsok: Lokaal dialect steeds minder, spreken we straks allemaal dezelfde taal?

‘Kakkuh zonder dahwe’ of ‘Plukkie al’, gevleugelde lokale gezegdes die elke Hagenees of Westlander wel kent. Maar hoe lang nog? Dialecten zijn steeds minder te horen. Jammer, vindt Delftenaar Henk Tetteroo. De voormalig leraar Nederlands houdt zich graag bezig met de lokale tongval en verdiepte zich met name in het Delflands, zoals hij het noemt, het dialect dat in grofweg Delft, Midden-Delfland en Westland te horen is.