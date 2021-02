Pien is een engel in de brillenhemel: ‘Jij hebt een groot hoofd, een klein brilletje versterkt dat’

Terwijl jongeren ‘de bril’ omarmen en parmantig met een Ad Visser-exemplaar op hun neus rondlopen zonder last te hebben van associaties met Toppop, meneer Visser of zijn vriendin Penny de Jager, is voor veel mensen een bril, of de zoektocht naar een bril, geen feestje. ,,Het is toch een soort medisch hulpstuk, net als een gehoorapparaat’’, verklaarde een vriendin van de verslaggeefster onlangs.