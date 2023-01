Piepjong zeehondje op strand van Scheveningen

Bij de dierenambulance kwam dinsdagochtend een melding binnen over een jonge zeehond op het strand van Scheveningen. Het is volgens de organisatie heel normaal dat de dieren op het strand een plekje zoeken om te rusten en daarom was er ook niet direct reden voor paniek. ,,Als het een gezond dier betreft is er in eerste instantie niks mis mee”, legt de Dierenambulance uit. Maar omdat het jonge zeehondje op een relatief drukke plek lag is besloten om het dier te verplaatsten naar een rustigere plek.



,,Het is op Scheveningen vaak zo druk dat de zeehondjes geen rust krijgen en belaagd worden door loslopende honden en mensen die een foto willen nemen. Hier raken zeehonden ontzettend gestrest van terwijl ze juist het strand op komen om uit te rusten. Ze vluchten dan steeds opnieuw terug de zee in en kunnen op den duur oververmoeid raken.”