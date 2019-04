Piepjonge kuikens gered bij gevaarlijke oversteek op A12 én A13

Rijkswaterstaat kwam in actie op de kuikens op beide wegen te redden. Rijbanen werden afgezet en het snelheidslimiet werd naar beneden afgesteld. Weginspecteurs kwamen ter plaatse om de kuikens in veiligheid te brengen. ,,Dat doen we omdat de kuikens op de weg mogelijk een gevaarlijke situatie veroorzaken", legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. ,,Mensen kunnen schrikken en onverwachte manoeuvres maken als ze kuikens over de weg zien lopen. Maar we komen uiteraard ook in actie om te voorkomen dat de dieren worden doodgereden.” En met succes: want alle dieren werden door de weginspecteurs gered.



