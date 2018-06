Piepjonge Levi schrijft eerste boek: 'Ik verveelde me en heb wat verzonnen'

Wie of wat is Konijnenpluisjeboterhamtarantularrrrr?

,,Dat is de hoofdpersoon van mijn boek. Ik zou hem omschrijven als een pluizige konijnenbroodspin."



Hoe is hij ontstaan?

,,Ik verveelde mij op school een beetje toen de anderen aan het voetballen waren. Ben ik maar een mascotte gaan verzinnen. Ik heb alles wat ik grappig en leuk vond bij elkaar gegooid."



Het is een 'graphic novel', een soort striproman, geworden.

,,Ik vind het ook leuk om te tekenen en vond tekeningen wel bij het verhaal horen."



En toen is er een echt boek van gemaakt!

,,Dat wilde ik altijd al en mijn ouders vonden het verhaal ook wel grappig, geloof ik. Ik ben in Voorburg ook een keer tweede geworden bij een schrijfwedstrijd en een jurylid die een kinderboekenwinkel heeft, zei dat ik daar iets mee moest doen."



Wat vind je zelf leuk om te lezen?

,,Harry Potter, maar die boeken heb ik al lang uit. En 'Het Leven van een Loser'. Mijn boek lijkt daar qua stijl wel op. Beetje absurdistisch."



Al plannen voor nog meer boeken?

,,Deel 2 is klaar, 'Invasie van het nerdy kapsel'. Met deel 3 ben ik nu bezig, 'Het dorp der kontneuzigen'.



Hoe loopt deel 1?

,,Er zijn er al honderd van verkocht. We wachten op de tweede druk."



Waar is het te koop?

,,Bij 'In de wolken' in Voorburg en straks ook in andere steden. Meer informatie is er op Facebook te vinden.''