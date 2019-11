Pierre Wind brouwt soepsteen met een schuimkraag

De Haagse topkok Wind brouwt soepsteen met een schuimkraag. "Ik neem speciaal mijn aquariumpompje mee", zegt hij. "Kokologische - een dwarse variant van culiniaire - verhalen vertellen is heerlijk! Eten en 'storytelling' smaakt en verwondert. Het mooiste van verhalen is als er verbazing en onverwachte wendingen in zitten, waardoor je niet meteen het einde raadt."

Wat gaat u ons zondag voorschotelen?

"Van oorsprong een Iers volksverhaal over van niets iets bijzonders maken. Samen met Mouad vertel ik het verhaal van de soepsteen. Dat begint met een steen. Ondertussen laat ik kooktrucjes zien, zoals de smaakwip. Die is gewoon te maken van een plankje."

Al roerende wordt dat Soep mét Liefde?

"Ja, in de soepsteen moeten allerlei ingrediënten. Het is de bedoeling dat er bijvoorbeeld bladselderij in gaat en niet een truffelaardappel. Iedereen mag helpen tijdens het koken en het mooie daarvan is dat we met elkaar bezig zijn om een grote pan lekkere soep te maken."

Quote Het niveau van thee zetten wil ik overstij­gen Pierre Wind

Waarom is soepsteen lekker?

"Schep je een kind groente op, dan lust hij dat vaak niet. Het mooie van soep is dat iedereen ervan houdt, of het nu groentesoep is of tomatensoep. Terwijl soep niets meer is dan thee zetten met groente: neem wortelen, prei, kokend water erbij en klaar. Het niveau van thee zetten wil ik overstijgen door er iets spannends in te stoppen.''

De spanning zit 'm in dat aquariumpompje?

"Met dat pompje maak ik van sambal en een beetje granberrysap zoveel schuim, dat is niet normaal. Het lijkt op zeepsop. Degenen die willen, krijgen een pittige schuimkraag op hun soep. Iedereen mag proeven van onze soepsteen."

Wat staat er nog meer op het menu?

"Jaouad Hadchoune en Ismail Bnaoe delen hun persoonlijke relaas. Ook is er een workshop 'hoe vertel ik een verhaal'. Tijdens de Living Library vertellen buurtbewoners verhalen bij de soep. Iedereen mét of zonder verhaal is welkom, dus schuif lekker aan!"