Piet behoorde tot tennistop totdat hij ballen in blik ging verkopen: ‘Als een muur sloeg hij alles terug’

Delftenaar vrijgespro­ken van moord op Mustafa Ates, wel celstraf voor wegmaken van lijk

14:47 Delftenaar Emiele Z. is woensdag voor de Haagse rechtbank vrijgesproken van de moord op de Vlaardingse klusjesman Mustafa Ates. Die kwam drie jaar geleden om het leven in een pand aan de Vlaardingse Westhavenkade. Delftenaar Emiele Z. is wel veroordeeld voor het wegmaken van het stoffelijk overschot.