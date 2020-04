Piet Coelewij was ooggetuige ‘Vredespaleis bijna verwoest door bommen’

Op 11 april 1944 is Piet Coelewij, bijna 13, met zijn broer Jan op weg naar een vriendje in de Malakkastraat. Het is zondag, rond drie uur in de middag. En dan bestookt de Britse RAF met jachtbommenwerpers het gebouw Kleykamp, dicht in de buurt. Piet Coelewij zou later in zijn ooggetuigenverslag schrijven: ‘Een vreselijke klap die de aarde uiteen leek te scheuren. Direct daarop het zwaar denderende geluid van een vliegtuig dat een volgende aanval inzette. Een diepe primitieve angst greep ons aan. Daar kwam de volgende klap en tegelijkertijd een vuurbal die op nog geen tien meter van ons vandaan op de stoep aan de overkant van de straat neerplofte. Het was een fosforbom, of een stuk ervan.”