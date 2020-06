Piet Dame, de opa van de Haagse Markt, is er niet meer

Piet Dame, de legendarische bloemenkoopman die 80 jaar op de Haagse Markt werkzaam was, is overleden. ‘De opa van iedereen is er niet meer', schrijft zijn even beroemde dochter Nel Kames liefdevol bij het overlijdensbericht. Piet werd 95 jaar.

Wie kent hem niet, Piet Dame van de bloemen op de Haagse Markt. De kraam direct bij binnenkomst vanaf het Hobbemaplein. En wie van een jongere generatie is, heeft hem op marktdagen zien zitten in de kraam die is overgenomen door zijn dochter Nel Kames en haar man Bert.

Piet was vergroeit met de markt. Bracht er zijn dagen in tevredenheid door. Ook toen hij allang niet meer zelf aan het werk was.

Voetsporen

Zijn jongste dochter Nel ging als kind al ze met haar vader mee, maar toch werkte ze eerst nog een tijdje bij een bank voordat ze definitief in haar vaders voetsporen trad. Het hielp dat ze trouwde met Bert Kames, ook al een telg uit een geslacht van marktkooplui.

Tientallen jaren stonden ze samen elke dag op de markt, maar sinds een paar jaar doen ze het wat rustiger aan. ,,Mijn zoon en dochter hebben de zaak overgenomen, wij springen bij als het nodig is. Ik kan de markt moeilijk missen hè?”, zegt Nel. Kind van haar vader.

Stokje overnemen

De bloemen zitten echt in de familie. Allemaal ontstaan door ‘opa Piet'. Bert komt ook uit de bloemen, hij heeft vroeger op Markthof en voor de V&D gestaan met zijn bloemenkraam. Maar ook dochter Patty heeft een bloemenzaak aan de Bullstraat 13 in Den Haag waar zij prachtige boeketten, potten, planten en leuke woonaccessoires verkoopt tegen een betaalbare prijs. Zoon Joey doet nu de weekmarkten en zal in de toekomst het stokje op de Haagse Markt overnemen.

Onder leiding van Piet draagt de hele familie de Haagse Markt een warm hart toe. Hun kraam is op heel veel reclame-uitingen te zien en Nel is, onder aanvoering van haar vader, een spreekbuis van de marktkooplui. ,,Het ondernemen op de Haagse Markt is mij met de paplepel ingegoten door mijn vader. Met zoveel leuke en verschillende mensen van diverse afkomsten is het iedere dag een feestje om op de Haagse Markt te werken. We maken net als mijn vader met iedereen graag een praatje, er is geen dag hetzelfde!”

Crematie