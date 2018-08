Piet en Hans in het zonnetje gezet voor heldendaad

VIDEOEen week nadat Piet Jansen en Hans Heijmans de Vliet in sprongen om Silvester Mokveld uit zijn te water geraakte auto te redden, werd het gisteren een emotioneel weerzien op het stadhuis in Den Haag. Mokveld was maandag 23 juli op weg naar zijn werk, toen hij een wesp in zijn auto wilde wegslaan en in het water belandde.