Pieter Baan Centrum wil boekjes van Haagse steekverdachte lezen

De verdachte Tadeusz C. (42) verzet zich daar heftig tegen. ,,De boeken zijn artistiek materiaal”, zei hij donderdag tijdens een inleidende zitting.



Op de Van Alkemadelaan in Den Haag waren op 6 februari ’s avonds rond zeven uur twee mensen slachtoffer van een steekpartij. Een 17-jarige jongeman raakte gewond aan zijn arm en een man werd meerdere malen gestoken in zijn gezicht. De van oorsprong Poolse Tadeusz C. zit vast voor dit incident.