Pieter en Henny nemen na twintig jaar afscheid van Dierenambulance: ‘Al snel vingen we ook elkaar’

Haagse jihadist blijkt na stage als jeugdwer­ker afgereisd naar IS

11:11 Mounir El K., die jarenlang in het kalifaat van IS heeft geleefd, reisde uit naar Syrië en Irak nadat hij eerst als jongerenwerker in Den Haag stage liep. Dat vertelde hij in de documentairereeks De Lokroep van Sinan Can, die afgelopen week werd uitgezonden op NPO2.