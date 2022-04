Pieter had pijn in z'n hart, maar werd getroost door de klanken van een kerkorgel

van wieg tot graf Bemidde­laar tussen burgers en overheid én op­pas-opa: Albert was de verzoener van Wassenaar

Albert was de middelste van een groot katholiek gezin in het Benoordenhout. Als nummer vier, van zeven kinderen, raakte hij vanzelf gepokt en gemazeld in het bemiddelen. Daar zou hij later nog een mooie carrière aan overhouden. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Albert Jan Schiphorst (24 april 1952 - 14 maart 2022).

4 april