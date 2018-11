Pietjes zijn toch zwart in Den Haag

Ajax

,,Het voelt alsof Ajax de stad binnenkomt’’, zegt een van de ‘hoeders van het cultureel erfgoed’ ter hoogte van het Museon. Vlakbij de plek waar anti-zwartepiet-demonstranten mochten komen van burgemeester Krikke, maar waarvan zij afzagen vanwege ‘onzichtbaarheid’. Ajax, een grotere vijand is in Den Haag niet denkbaar. De bekende argumenten vóór Zwarte Piet passeren de revue: we doen het al eeuwen zo, kinderfeest niet bederven, niet in ónze stad. ,,Ik heb zelf een kleurtje’’, zegt een van de zwartepiet-verdedigers van wie niemand met zijn naam in de krant wil. ,,Maar jij bent met het vliegtuig gekomen’’, vergoeilijkt een ander het bestaan van zijn maat. ,,Welnee, ik ben hier gebóren! Mijn opa en oma kwamen met de boot. Uit Nederlands-Indië, dat ze moesten ontvluchten. Ze hebben die overtocht naar Nederland later tot de laatste cent moeten terugbetalen. Weet je, er is maar één groep in Nederland die het recht heeft om te demonstreren. Dat zijn Molukkers. Die zijn echt genaaid door de regering.’’ Zijn maten kijken alsof ze water zien branden. Snel terug naar de actuele geschiedenis: ,,Waar zouden die anti-gasten opduiken?’’ Lees verder onder de foto.

Vroeger

Ook in de Scheveningse Keizerstraat, waar Sinterklaas zijn rijtoer begon met al meer dan een half uur achterstand op schema, heerst de overtuiging dat Zwarte Piet bij het kinderfeest hoort. De pietjes in het gevolg van Sint, een lange rij auto’s van sponsoren die druppelsgewijs langs het koukleumende publiek tuffen, zijn zwartgeschminkt. ,,Vroeger was het nog echt leuk, zo’n intocht’’, zegt iemand. Omdat er geen discussie was over Zwarte Piet? ,,Nee, toen deelden ze nog veel snoep uit.’’



Tussen de op Sinterklaas wachtende expats aan de Frederik Hendriklaan duiken in de mengelmoes van talen voortdurend de Nederlandse woorden Zwarte Piet op. Het is onduidelijk wat het standpunt is over het bekritiseerde fenomeen, maar wél dat het wordt herkend als actueel thema.



Al met al is de intocht in Den Haag geen requiem geworden voor Zwarte Piet. Toch kleefde er aan de stoet rond de Sint op zijn schimmel het begin van verval. Een commercieel begin van het einde. De minutenlange pauze tussen de voertuigen in de reclamekaravaan vóór de Sint. Waardoor de stoet wel lang leek, maar het in wezen niet was. Ondanks de enthousiast gecommuniceerde bezoekersaantallen van het ‘recordaantal’ van 200.000. Op naar volgend jaar.



