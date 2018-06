Pijn om de Haagse Puch: Zou het tij nog keren?

Column Voor een bikini moet je het figuur hebben van een sliert spaghetti

6:00 De meteorologische zomer brengt ons als het goed is de allesverzengende hitte van Gods grote gloeilamp die brandt op onze bleke zielen. Met het klimmen der barometer is de neiging om verkoeling te zoeken aan de rand van Nederland onweerstaanbaar. Een bezoek aan Scheveningen is voor mij uitzonderlijk omdat ik helemaal niet gek ben op het zomerstrand. Maar de hitte wordt zelfs mij wel eens te veel.