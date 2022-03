Pijnlijke fout met proefproject: 1000 stemmen spoorloos verdwenen

Het themastemmen is een proefproject om de Hagenaars meer bij de politiek te betrekken. Op initiatief van Hart voor Den Haag stuurde de gemeente aan 29.000 inwoners een brief, waarmee ze hun mening konden geven over verschillende onderwerpen in de stad. Om verwarring met de gemeenteraadsverkiezingen te voorkomen, konden deze ‘themastemmen’ pas vanaf 17 maart worden ingevuld en dat kan alleen per computer. De resultaten daarvan kunnen meegenomen worden in de coalitieonderhandelingen en bij het schrijven van een coalitieakkoord.

Excuses

Zo’n 2000 mensen maakten daar in de eerste dagen gebruik van, maar nu blijkt dat de helft van die stemmen verloren is gegaan. De oorzaak, zo meldt de gemeente, is ‘een technisch probleem’. De stemmen zijn niet opgeslagen en dus niet meer terug te halen. Vanwege de unieke stemcode is wel te achterhalen van welke mensen stemmen verdwenen zijn. De gemeente stuurt hen een brief om excuses aan te bieden en ze te vragen nogmaals deel te nemen.

Den Haag verwacht desondanks dat het geen gevolgen heeft voor de resultaten van het themastemmen. ‘We verwachten dat de respons op 1 april 2022 hoog genoeg is om een representatief beeld per wijk te schetsen’, schrijft burgemeester Jan van Zanen aan de gemeenteraad. Het themastemmen is ingevoerd in Bohemen en Meer en Bos, Rustenburg en Oostbroek en Benoordenhout.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.