Piket Kunstprijzen weer uitgereikt

Partij voor de Dieren: 'Duurzame ambities van Den Haag zijn afgezwakt'

Dat het college de komende jaren 'slechts' veertig gemeentelijke panden energieneutraal zal maken, schiet de Partij voor de Dieren in Den Haag in het verkeerde keelgat. De ambitie is om minstens de helft van het 'eigen' vastgoed te verduurzamen voor het einde van de collegeperiode, staat in het coalitieakkoord. ,,Dat zou neerkomen op vierhonderd panden, maar dat aantal wordt nu bij lange na niet gehaald", zegt raadslid Robert Barker. Hij heeft een debat aangevraagd.